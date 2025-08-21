KKTC Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC Güreş Milli Takımı, Uluslararası Sultangazi Belediyesi Geleneksel Karakucak Güreş Turnuvası’na katılacak.

Turnuvada ülkemizi temsil edecek kafilede şu isimler yer alacak:

• Milli Takım Antrenörü: Sezgin Özüzmez

• Milli Sporcular:

• 70 kg: Serhat Atlı

• 75 kg: Onur Şeker

• +90 kg: Adem Çavuşoğlu

Toplamda 10.000 sporcunun mücadele edeceği turnuvada, KKTC kafilesi önemli bir temsil görevi üstlenecek. Federasyon Başkanı Av. Kemal Bayraktar ve Yönetim Kurulu, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu’na, ülkemizi böylesi prestijli bir organizasyona davet ettikleri için teşekkürlerini iletti.