Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından tarihte ilk kez düzenlenecek olan Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası’na katılacak.

KKTC Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından tarihte ilk kez düzenlenecek olan Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası, 26 Ekim 2025 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek.

Federasyon “Bu anlamlı organizasyonda, KKTC Güreş Milli Takımı olarak yer alacak ve karakucak güreşinde söz sahibi ülkeler arasında bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşayacağız. Bu katılım, yalnızca sporcularımız için değil, tüm Türk dünyası ile bağlarımızı güçlendiren önemli bir adım niteliğindedir.” denildi.

Bu anlamlı organizasyona KKTC Güreş Federasyonu 5 güreşci, bir antrenör ve bir de kafile başkanı olarak katılım gösterecek.

Sporcularımız:

• 60 kg: Ali Kurşun

• 70 kg: Serhat Atlı

• 75 kg: Onur Şeker

• 90 kg: Yahya Doğan

• +95 kg: Adem Çavuşoğlu

Milli Takım Antrenörü: Sezgin Özüzmez

Kafile Başkanı: Oruç Ertürk

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar yaptığı açıklamada “KKTC Güreş Federasyonu olarak hedefimiz, sporcularımızın bu tarihi organizasyonda en iyi şekilde mücadele ederek, ülkemizi uluslararası arenada onurla temsil etmeleridir. Kahramanmaraş’ta dalgalanacak şanlı bayrağımızın her bir hareketinde, Türk güreşinin asaletini ve Kuzey Kıbrıs’ın gururunu yansıtacağımıza yürekten inanıyorum. Türk güreşine hizmet eden herkese minnet ve saygılarımla.” dedi.