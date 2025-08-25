KITSAB’tan yapılan açıklamada, turistik T izinleri, taksi izinleri ve kiralık araç izinlerinin turizm sektörünün görüşü alınmadan, şeffaflıktan uzak bir şekilde “eşe, dosta, partiliye” verildiği ileri sürülerek, “Bu karar, zaten büyük sıkıntılar yaşayan turizm sektörüne indirilmiş ağır bir darbedir. Turizm sektörü temsilcileri dışlanarak, sektörün gerçek ihtiyaçları ve dengeleri göz ardı edilerek alınan bu keyfi karar kabul edilemez.” denildi.

Açıklamada, “Amaç nedir? Turizmi bitirmek mi? Turizm kötüye giderken, sektörün taleplerini hiçe sayarak dağıtılan bu izinler kimin menfaatine hizmet etmektedir? Bu kararın arkasında hangi çıkar çevreleri vardır? Kimler seçim yasaklarından bir gün önce bu ayrıcalıklı izinlerden faydalandı? Sektörün değil de, kimlerin ihtiyaçları gözetilmiştir?” soruları yöneltildi.

Bu izinlere karşı basın toplantısı, miting ve her türlü demokratik eylem dahil tüm adımların atılacağının kaydedildiği açıklamada, “KITSAB, sektörün çıkarlarını korumak için Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, KAR-İŞ ve diğer tüm paydaşlarla ortak hareket etmeye hazırdır. Turizm sektörü, kişisel ve parti çıkarlarının aracı değildir. Sektörümüzün geleceğini karartacak, haksız ve adaletsiz uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.” denildi.