Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hurma ve palmiye ağaçlarında zarar yapan Kırmızı Palmiye Böceği (Rhynchophorus ferrugineus) ve Diken İnciri – Babutsa bitkisinde zarar yapan Kaktüs Koşnili (Dactylopius opuntiae) zararlıları ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda 2 Mayıs Cuma günü saat 10:00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Eğitim Salonu’nda eğitim düzenlenecek.

Eğitim, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü’nden Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan tarafından verilecek.