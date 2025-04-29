Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Lefkoşa Yenişehir’deki merkez binasında yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, üniversite rektörleri ile kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören, oyunlara katılan ekiplerin tören alanına yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KKTC’de faaliyet gösteren 12 üniversitenin arama kurtarma kulübü üyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nden 3 üniversitenin Akut ekiplerinin yarıştığı “USARGames 2025 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları”nda ilk üçe giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi; yarışma parkurlarını en iyi derece ile tamamlayan ekip liderlerine de başarı belgeleri verildi.

Törende ayrıca, USARGames2025 esnasında çekilen görüntülerden oluşan kısa bir filim gösterimi de yapılarak oyunlarda eğitmen olarak görev yapan Sivil Savunma Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü personeli ile hakemlere teşekkür belgeleri verildi.

- Cumhurbaşkanı Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, oyunlara katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek, Sivil Savunma Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü personeli ve hakem heyetini tebrik etti.

“Böylesine güzel bir etkinlikte hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diyen Tatar, her türlü doğal afet karşısında hedefe ulaşmak için, ekiplerintecrübeleri, teknolojik yenilikler ve araç gereç yatırımlarının yanında doğru eğitim alınmasının etkili olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinin, devletin desteğiyle verdiği eğitimler ve yıllarca biriktirilen kurumsal hafıza ve tecrübelerini sivil toplum örgütlerine aktarması sonucunda, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, itfaiye ve polisin yanında bir gönüllüler ordusu oluşturulduğunu belirtti.

-IUSARC Başkanı Oytun

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) Başkanı Doç. Dr. Musa Oytun da konuşmasında “İçinde bulunduğumuz coğrafya doğal afetler konusunda çok zor bir coğrafya. Bizler de Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi olarak, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığıyla birlikte ülkemizde eğitim gören gençliğimizi bu doğal afetler konusunda bilinçlendirmek ve eğitebilmek için bu konseyi kurduk” dedi.

Konseye destek olan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na teşekkür eden Oytun, gençlerin aylardır bugün için mücadele ettiklerini ve oyunları kazanan kim olursa olsun bütün üniversitelerin, gençliğin ve halkın kazandığını kaydetti.

Konseyin kurulmasından itibaren binlerce öğrenciye arama kurtarma konusunda eğitim verilmesinin sonsuz mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirten Oytun, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Şampiyon Meleklerin bulunduğu otel enkazında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığıyla birlikte üniversite gençliğinin de mücadele ettiğini söyledi.

IUSARC Başkanı Oytun, “Keşke hiç müdahale etmeseydik ama o çocuklar yıllardır burada aldıkları eğitim sayesinde oralardaydılar. Bir cana dokunabilmek için orada büyük mücadele ettiler ki hayatta en büyük değer en büyük erdem bir cana dokunabilmektir.” şeklinde konuştu.

- SSTB Başkanı Karaca

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise konuşmasında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi'nin iş birliği içerisinde, tamamen insani maksatlarla oluşturulan "Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nın gençler tarafından en çok ilgi gördüğünü söyledi.

İlk kez 2016 yılında gerçekleştirilen oyunlara ilginin gün geçtikte arttığını ve bugüne kadar yüzlerce öğrencinin katılımıyla, ses getiren bir etkinlik haline geldiğini belirten Karaca, amaçlarının böyle faaliyetlerin gelecekte de devam etmesi olduğunu kaydetti.

Karaca, ülkenin oyunlar boyunca misafir ettiği öğrencilerin edindikleri bilgi ve kazandıkları beceriler sayesinde kendi ülkelerine meydana gelen acil durumlarda müdahaleci ekiplere destek sağlayabileceklerini kaydetti.

Karaca, "Gençlerin arama kurtarama alanında kendilerini geliştirmelerinin ve profesyonel ekipler için birer destek unsuru olarak yetişmelerinin ne kadar önemli olduğu, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde bir kez daha anlaşılmıştır" dedi. Karaca ayrıca, Adıyaman'da yürütülen görev esnasında önemli katkılarda bulunan gençlere teşekkür ederken, afette hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Oyunlara katılan öğrenciler ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline teşekkür eden Karaca, “Bizler ülkemizdeki afet yönetim mekanizmasında faaliyet gösteren kurumlar olarak, gençlerin sergilediği azim ve başarılardan ilham alıyor onlara bu alanda verdiğimiz desteği sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.