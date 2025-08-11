Bakanlar Kurulu dün olağanüstü toplandı.

Başbakan Ünal Üstel, elektrikte yaşanan arızanın nedeninin ortaya çıkarılması ve istikrarlı üretim çalışmalarının en geç 15 gün içinde sonuçlanacağını; suçu veya ihmali olanlar varsa, kimsenin gözünün yaşına bakılmadan gerekenin yapılacağını belirtti. Üstel, “Kimsenin, halkımıza bu sıkıntıları yaşatma hakkı yoktur” dedi.

Başbakan Üstel, Bakanlar Kurulu’nun dün olağanüstü toplanarak elektrik konusunda geçen hafta Çarşamba günü Güneşköy Trafo Merkezi’ndeki arıza ve sonrasında yaşananları değerlendirdiklerini açıkladı.

KIB-TEK ve Polis Genel Müdürlüğü’nden mevcut verileri aldıklarını kaydeden Üstel, “Dinlediğimiz zaman, bilinçli ya da bilinçsiz ihmal ve dıştan sisteme müdahale dahil tüm olasılıkların dikkate alınarak arıza odaklı ve diğer etkilerle ilgili geniş soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürülmesine karar verdik” dedi.

Alınan karar çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde hızla sonuca gidecek bir soruşturma sürdürürken, KIB-TEK’in de kendi içinde soruşturmasını genişleterek devam edeceğini belirten Üstel, Anavatan Türkiye’den de konuyu tüm yönleriyle araştıracak uzman ekip desteği talep ettiklerini kaydetti.

Üstel, “Birkaç gün içerisinde Türkiye’den gelecek ekip, tüm kademlerde incelemesini yaparak, kapsamlı bir rapor hazırlayacaktır. Böylece yangının tespiti zorlaştıran tahribatının altına da inilebilmesini umut ediyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, KIB-TEK’teki mevcut sistemin, üretim ve iletim alt yapısı başta olmak üzere güvenilir bir şekilde sürdürülebilirliğini gözden geçirmenin zorunlu hale geldiğini belirterek, Türkiye’den gelecek, uzman, bilir kişilerden oluşan ayrı bir ekibin de KIB-TEK’i bu çerçevede inceleyeceğine dikkati çekti.

Başbakan Ünal Üstel'in konuya ilişkin açıklaması aynen şöyle:

“Güneşköy Trafo Merkezi’nde yaşanan arıza nedeniyle KKTC Genelinde yaşanan elektrik kesintisi, en geniş anlamda enerji konusunu bir kez daha değerlendirmemize vesile olmuştur. Elektrik kesintisinin yaratacağı sorunların bilincinde olmamak mümkün değildir. Süresinin ne kadar olduğu elbette önemlidir. Ancak hayati bir konuda çok kısa süreli bir kesinti bile, vahim sonuçlara neden olabilir. Kıbrıs Türk Halkı, elektrik enerjisinde uzun yıllar Rum Yönetiminin insafına bağlı kalmıştır.

1990 yılında Türkiye’nin 125 milyon dolarlık yatırım desteği ile Teknecik Elektrik Santrali kurulmaya başlanmış 1995 ve 1996 yılında iki ünite devreye girmiştir. Teknecik devreye girerken Rum tarafı, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklık haklarımızın parçası olan Elektrik Enerjisini, Kıbrıslı Türklere kesmiştir. Tam o dönemde Teknecikte meydana gelen patlama sistemin yarısını devre bırakmış ve tarihimizin en uzun süreli elektrik kesintilerini yaşamak durumunda kalmıştık.

O dönemde DP – CTP Koalisyon hükümetinin görevde olması, o günün siyasi ve toplumsal muhalefeti tarafından yaşanan sıkıntıların siyasi amaçla kullanmasına neden olamazdı. Her zor dönem, toplumsal dayanışma ile aşılır. Sıkıntılardan siyasi rant elde etmeye çalışmak, toplumsal düşünce ile örtüşmez.

Güneşköy Trafo Merkezi’nde yaşanan arızanın nedenlerini kesin olarak ortaya koyacak çalışmalar devam etmektedir. Bakanlar Kurulu bugün olağanüstü toplanarak elektrik konusunda geçtiğimiz Çarşamba gününden başlayarak yaşananları değerlendirmiştir. KIB-TEK’ten, Polis Genel Müdürlüğümüzden mevcut bilgi verilerini dinledik. Dinlediğimiz zaman, bilinçli ya da bilinçsiz ihmal ve dıştan sisteme müdahale dahil tüm olasılıkların dikkate alınarak arıza odaklı ve diğer etkilerle ilgili geniş soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürülmesine karar verdik.

Alınan karar çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğümüz kendi bünyesinde hızla sonuca gidecek bir yapılanmayla soruşturmasının sürdürecektir. KIB-TEK, en eski kurumsal yapılarımızdan biri olarak, teknik kapasitesi yüksek insan kaynağına sahiptir. KIB-TEK’te kendi içinde soruşturmasını genişleterek gerçekleştirecektir.

Bir üçüncü taraf olarak Anavatan Türkiye’den, konuyu tüm yönleriyle araştıracak, uzman ekip desteği talebimizi ilettik. Birkaç gün içerisinde Türkiye’den gelecek ekip, tüm kademlerde incelemesini yaparak, kapsamlı bir rapor hazırlayacaktır. Böylece yangının tespiti zorlaştıran tahribatının altına da inilebilmesini umut ediyoruz.

Yaşanılanlardan elde edilen deneyimler, KIB-TEK’teki mevcut sistemin, üretim ve iletim alt yapısı başta olmak üzere güvenilir bir şekilde sürdürülebilirliğini gözden geçirmeyi de zorunlu hale getirmiştir. Anavatan Türkiye’den gelecek, uzman, bilir kişilerden oluşan ayrı bir ekip de KIB-TEK’i bu çerçevede inceleyip, sonuçları bizlere aktaracaktır.

Bu ülkede komitelerin sonuç alınmaması için kurulduğuna dair, bir kanaat vardır. Bizler bu önyargıyı yok edecek bir tutum içindeyiz. Elektrikte arızanın nedeninin ortaya çıkarılması ve istikrarlı üretim için çalışmalar en geç 15 gün içinde sonuçlanacak. Sonuçlar saydamlık, açıklık ve hesap verebilirlik ilkesiyle halkımızla paylaşılacaktır. Suçu veya ihmali olanlar varsa, kimsenin gözünün yaşına bakılmadan gereken yapılacaktır. Kimsenin, halkımıza bu sıkıntıları yaşatma hakkı yoktur.

Halkımızın elektriksiz kalmaması için, sadece bugün için değil, geleceği de düşünerek kesintisiz çalışma içindeyiz. Modern yaşamda elektrik enerjisi daha çok tüketiliyor. Ülkemizde doğal nüfus artışı yanında, ülkemizde kalıcı yaşamı tercih eden Türkiye ve üçüncü ülkelerden gelenler, turistler ve öğrenciler de enerji tüketiyor. Bütün öngörüleri de dikkate alarak çare üretme, enerjide kapasite artırımını başarmalıyız. Mevcut elektrik üretim teknolojimizin çevre dostu olmadığını elbette biliyoruz. Güneş enerjisi, bir anlamda Tanrının bizlere lütfudur. En geniş şekilde değerlendirmeliyiz. Ancak Türkiye’ye ile enterkonnekte bir bağlantı sağlamadığımız sürece elektrikte, elektrik üretiminde çok yönlü sıkıntılar, hep kapı eşiğimizde olacaktır. Mevcut durumda alacağımız önlemler ancak bu sıkıntıları oransal azaltacaktır. Bir an önce ile Anavatan Türkiye ile enterkonnekte, kabloyla bağlantıyı gerçekleştirmeliyiz. Suda olduğu gibi, elektrikte de çare Anavatan Türkiye’dir. Hükümet olarak amacımız, elektrik konusunda da günü kurtarmak değil, geleceği düşünerek sorunsuz bir sistem kurmaktır. Hükümette olduğumuza göre takdiri de yapıcı, pozitif eleştiriyi de saygıyla karşılamak durumundayız. Bu vesileyle elektrik kesintisinde mağduriyet yaşayan tüm yurttaşlarımın tepkisini saygı ile karşıladığımı da saygılarımla ifade etmek isterim.”