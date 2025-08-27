Haravgi gazetesi, konuya ilişkin haberi “Yeni Barikatlar Açmak Yerine Geçişlere Yeni Engeller – Hristodulidis Holguin’i Barikatlarda Bilgilerin ‘Güncellenmesi’ Şeklindeki Yeni Önlemle Karşılıyor – Hükümetin Barikatlarda Tehlikeli Akrobasileri” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdi. Haberde, Rum hükümetinin Güney Kıbrıs’a geçişlerde ek bilgiler talep etme yönünde başlattığı uygulamanın “iki toplum arasında ve akabinde Kıbrıs sorununda yeni sorunlara yol açtığı” kaydedildi. Gazete, Rum makamlarının Kıbrıslı Türklerden “hangi Kıbrıslıyla ilişkili olduklarını gösteren belgeler" talep ettiğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün “hiçbir şey değişmedi” söylemesine karşın Rum polisinin değişiklik olduğunu kabul ettiğine işaret edilen haberde, bu kadar ciddi bir konu hakkında, Hristodulidis’in “hiçbir şey değişmedi” şeklindeki kısa açıklamasının dışında ne başkanlıktan ne de dışişleri bakanlığından tatmin edici bir açıklama gelmediği belirtildi.

- Schengen’e hazırlık

Gazetede yer alan Rum polisinin açıklamasına göre, bugüne kadar Güney Kıbrıs’a geçişlerde KKTC kimlik kartlarını ibraz edenlere ilişkin prosedürde değişiklik olduğu ve bu kişilerden Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportuna sahip kişilerle ilişkilerini kanıtlayacak ek belgeler sunmalarının talep edildi.

Haberde, bu yeni düzenlemelerin Rum hükümeti tarafından Schengen bölgesine girişe hazırlık amacıyla ve AB’yle hiçbir diyaloğa geçilmeden tek taraflı şekilde uygulamaya konulduğu iddia edildi.

Gazete, talep edilen ek belgelerin, yeni sisteme kaydedilmesi amacıyla sadece bir kez isteneceği ve belgelerin sunulmamaları halinde ise sınır kapısında geçişe izin verilmeyeceğini aktardı.

Haberde ayrıca, Yeşil Hat Tüzüğü’nün 10’uncu maddesine göre yapılacak her türlü değişikliğin AB Komisyonu’na bildirilmesi ve onay alınması gerektiği de vurgulandı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıslı Türklerin Geçişlerinde Değişiklik İddiaları Gerçekleri Yansıtmıyor” başlığı altında okuyucuya aktardı.

Gazete, Rum polisinin, KKTC kimlik kartıyla geçiş yapmak isteyenlere izin verilmediği şeklindeki bilgilerin doğru olmadığını, son iki gündür uygulamaya konulan şeyin; “KKTC evraklarıyla geçmek isteyenlere yönelik bazı ek kayıtların alınması olduğunu” açıkladığını aktardı.

KKTC evraklarının Rum geçiş noktalarında “taranamadığını” ve elle kayıt yapılması gerektiğini bu yüzden de gecikmelerin yaşandığını iddia eden gazete, özellikle “Ayios Dometios” (Metehan) kapısında yaşanan gecikmelerin, yukardaki önlemler uygulanmadan önce de yaşandığını, bu durumun da Rum polisinin geçiş noktalarını işletme şekli ve personel sayısına dair soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.