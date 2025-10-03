Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen sendikaları hükümetlere eğitime yatırım yapma ve sürdürülebilir gelecek için öğretmenlere destek verme çağrısında bulundu.

KTÖS, POED, KTOEÖS, OELMEK, DAÜ-SEN ve OLTEK sendikaları 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla bu sabah ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında hazırlanan ortak açıklamanın Türkçesi Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Rumcası ise POED Genel Sekreteri Haris Haralambus tarafından okundu.

Eğitim Enternasyoneli (EI) ve Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) üyesi sendika ve örgütler, ortak açıklamada, öğretmenlerin toplumsal gelecekteki rolüne dikkat çekerek hükümetleri eğitime yatırım yapmaya çağırdı.

“Öğretmenler için birlikte, gelecek için birlikte” temasıyla yayımlanan ortak açıklamada, 50 milyonluk küresel öğretmen açığına da vurgu yapıldı.

Sendikalar, 2015’te ETUCE kapsamında imzalanan İşbirliği Anlaşması’nın 10. yılını kutlayarak Kıbrıs’ta barış, demokrasi ve sosyal adalet değerlerinin eğitim yoluyla güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, ortak açıklamanın okunmasından önce yaptığı konuşmada, 2015 yılında öğretmen sendikalarının imzaladığı anlaşmayla AB yapısı içerisinde temsiliyeti dönüşümlü paylaştığını belirterek, bunu Kıbrıs’taki liderlere bir örnek oluşturabileceğini ifade etti.



Bir soruya karşılık, bazı mevcut sorun ve zorlukları diyalog ve iş birliğiyle aştıklarını kaydeden Maviş, öğretmen sendikalarının hedefinin ortak vatanda, iki toplumlu, iki devletli bir federasyon çatısı altında bir çözüm olduğunu, bugünkü açıklamayla siyasilere verilen mesajın da bu olduğunu belirtti.

Maviş 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü gelecek hafta ara bölgede düzenleyecekleri resepsiyonla kutlayacaklarını da kaydetti.