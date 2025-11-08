AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kıbrıs sorununa yönelik BM himayesindeki sürece destek verdiklerini ifade etti.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bir süre önce temaslarda bulunan Kallas’ın, görüşmeleri çerçevesinde yaptığı açıklamalara yer verdi. Habere göre Kallas, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüşmesinden sonraki açıklamasında, AB'nin BM himayesindeki Kıbrıs sorununa ilişkin sürece ve BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun, AB-Türkiye ilişkileri ile Doğu Akdeniz’in güvenliği ve istikrarının esas meselesi olduğunu ifade eden Kallas, Kıbrıs'ı gelecekte Türkiye ve AB'nin değil de, birlikte çözüm bulması ve yaşaması gereken Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan Kıbrıs halkının yöneteceğini söyledi.

Kallas, ortak ilgi alanlarına giren bir çok konuda iş birliği yaptıkları Türkiye’nin AB’nin esas ortağı ve önemli bölgesel unsuru olduğunu ifade etti. Türkiye ile iş birliğinin Avrupa’nın güvenliği ve istikrarını desteklemeye devam edeceğini belirten Kallas, Türkiye ile müzakereleri, "demokrasi, yargı bağımsızlığı, temel insan hakları konularındaki kötüleşme" gerekçesiyle 2018'den beri dondurduklarını kaydetti.