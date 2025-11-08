Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in 4-12 Aralık tarihleri arasında adada bulunmasının beklendiğini kaydedildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi Holguin’in liderlerle 5 ve 6 Aralık'ta görüşeceğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 6 Aralık Cumartesi günü Holguin’le görüşeceğini yazan gazete, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıkladığı üzere, Erhürman-Holguin görüşmesinin ise 5 Aralık tarihinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Haravgi gazetesi ise Hristodulidis’in ofisi tarafından önceki gün yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, Rum Yönetimi'nin Holguin’in adaya yapacağı ziyaretle ilgili önerdiği yeni tarihe olumlu yanıt verdiğini yazdı.

Gazete haberinde Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis'in Rum Yönetimi’nin uluslararası temaslarla ilgili protokole saygı duyulmasını istediği için, BM’den konuya ilişkin açıklama beklendiğini söylediğine yer verdi.

Holguin’in bir dizi ziyaret için bu hafta adayı ziyaret etmesinin beklendiğini ancak ziyaretin yeniden planlandığını dile getiren Letimbiotis, Hristodulidis’in programına göre bu yeniden düzenlemeye neredeyse hemen yanıt verdiklerini ve BM'den konuya ilişkin somut açıklamalar beklendiğini yineledi.