Kıbrıs Filistin İnisiyatifi tarafından Lefkoşa Terminal bölgesinde kurulan Filistin Dayanışma Çadırı, Filistin halkının maruz kaldığı insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu anlamlı girişime destek vererek, bünyesinde yer alan Evkaf İyilik Gönüllüleri ekibi ile birlikte çadır alanında yer aldı. Gönüllüler, alanda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak ziyaretçilere Filistin’de yaşanan insani durum hakkında bilgi aktardı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarihsel misyonumuz ve vakıf kültürümüz gereği, her dönemde mazlumun yanında olmayı ilke edindik. Filistin halkının maruz kaldığı haksızlıklara dikkat çekmek ve kamuoyunda vicdani bir farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan bu çadırı desteklemek, bizim için insani ve ahlaki bir sorumluluktur.”

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi tarafından organize edilen etkinliğe, toplumun farklı kesimlerinden kişi ve kurumlar da katkıda bulundu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu tür dayanışma girişimlerine destek vermeye devam edeceğini belirterek, halkı Filistin konusunda duyarlı olmaya davet etti.