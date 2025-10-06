Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fzt. Havva Gözgen, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımaldı.

Serebral palsinin (SP), beyin gelişiminin erken dönemlerinde meydana gelen hasar nedeniyle ortaya çıkan ve hareket ile duruşu etkileyen kalıcı bir durum olduğunu anlatan Gözgen, dünyada her 500 doğumdan birinin SP tanısı aldığını aktardı.

SP’li bireylerin kas tonusu bozuklukları, denge ve koordinasyon güçlükleri, yürüme sorunları, konuşma ve görme problemleri gibi çeşitli zorluklarla karşılaşabileceğini belirten Gözgen, “Bu zorluklar, günlük yaşam aktivitelerine katılımı sınırlayabilir ve bireyin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimini etkileyebilir. Ancak erken dönemde başlatılan ve düzenli olarak sürdürülen fiziksel aktivite içerikli rehabilitasyon programları, bu engellerin büyük kısmını aşmada önemli rol oynar. Fiziksel aktivite ve fizyoterapi, SP’li bireylerin kas gücünü ve eklem hareket açıklığını artırırken, postüral kontrol ve dengeyi geliştirir. Aynı zamanda kronik ağrı ve yorgunluğu azaltır, bireyin günlük yaşamda daha bağımsız olmasına katkı sağlar. Düzenli hareket, yalnızca fiziksel becerileri geliştirmekle kalmaz; aynı zamanda ruh sağlığını destekler, özgüveni güçlendirir ve sosyal katılımı teşvik eder. Bu nedenle SP’li çocuk ve yetişkinlerin hem evde hem okulda hem de toplum içinde aktif yaşama katılmaları, sağlıklı gelişimleri açısından büyük önem taşır.” ifadelerini kullandı.