Kıbrıs'ta önceki gün Baf'ta meydana gelen ve büyüklüğü 5'i aşan iki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Önceki gün 5.3 büyüklüğündeki 2 depremin ardından artçı sarsıntılar önceki akşam ve dün sabah da devam etti.

Dün saat 11.27'de yine Baf bölgesinde 4.6 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu. Sarsıntı, KKTC'de de hissedildi.

Öte yandan Güney'de yayımlanan Filelefteros Gazetesine göre, Baf’ta önceki gün sabah saat 11:31’de meydana gelen ilk depremi takip eden yoğun sismik faaliyet, Jeolojik Araştırma Dairesi’ni endişelendirdi. Dün sabah itibarıyla artçı depremlerin sayısı yaklaşık 50’ye yükseldi.