Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), onkoloji hastalarının tedavi sürecinde ilaçlara zamanında ve kesintisiz ulaşabilmelerinin kritik önemine işaret ederek, son dönemde bazı onkoloji ilaçlarına erişimde “ciddi” sorunlar yaşandığını belirtti.

“İlaçların temininde yaşanan gecikmelerin, stok yetersizliklerinin veya dağıtım zincirindeki aksaklıkların kanser hastalarının tedavi süreçlerini olumsuz etkilediğini” belirten Dernek, günü birlik alımların kalıcı çözüm sağlamadığını, hastaların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumların ve yetkililerin iş birliği içinde kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı.

Dernek, onkoloji ilaçlarına erişimin bir lüks değil, temel bir sağlık hakkı olduğunu da hatırlattı.

KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, onkoloji hastalarının tedavi sürecinde en kritik ihtiyaçlardan birinin, kullandıkları ilaçlara zamanında ve kesintisiz ulaşabilmeleri olduğunu ancak son dönemde bu ilaçlara erişimde “ciddi” sorunlar yaşandığını belirtti. Kanlıada, “İlaç temininde görülen gecikmeler, stok yetersizlikleri veya dağıtım zincirindeki aksaklıklar hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkilemektedir.” dedi.

- “Hasta sayımızı ve alınacak ilaçları biliyoruz… Eksik olan veya eksilen ilaçların önlemini almalıyız... “

Kanlıada, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Onkoloji Hastanesi'nde her ay ortalama bin kez kemoterapi veriliyor. Bin hasta demek değildir. Her hasta durumuna göre; haftada bir, üç haftada bir gibi değişik periyotlarda ilaç almaktadır. Onkoloji bölümünde tedavi alan hastaların bilgileri ve listeleri Sağlık Bakanlığı'na ve ilgili birimlerine bildiriliyor. Onkoloji Servisi'nden verilen bilgiye göre, alınacak ilaçlar da günlük olarak servise gönderiliyor. Bu durumda ilgili merciler de neye ihtiyacı olduğunu biliyor.

Ülkemizin ihale şartlarına göre her ihalenin bir başlama ve sonlandırma süresi vardır. İhale süreci tamamlanan her işin de bir teslim tarihi vardır. Bu zaman dilimlerde yaşanan sorunlara göre ayarlanmalıdır. Hasta sayımızı ve alınacak ilaçların detayını biliyoruz. Hemen her gün yeni bir kanser teşhisi ile karşılaşma olasılığı vardır ve bu olasılığı da düşünerek % + işlem yapmalıyız. Nüfusumuz artıyor, kanser hastası sayısı artıyor. Dolayısı ile eksik olan veya eksilen ilaçların önlemini almalıyız.”

-“Her hastanın zamanında ilaca ulaşma hakkı vardır”

KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, günü birlik alımların kalıcı çözüm sağladığını vurgulayarak, “Yan ürün dahi eksilse ve ilacınızı alamıyorsanız bu bir hasta hakları ihlali oluyor. Her hastanın zamanında ilaca ulaşma hakkı vardır.” dedi.

Kanlıada, kanser tedavisinin, düzenli ve kesintisiz bir program gerektirdiğini belirterek, “Tedavi planında aksama yaşanması hem hastalığın kontrolünü güçleştirmekte hem de hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu durum, sadece fiziksel değil, psikolojik açıdan da hastaları ve yakınlarını zor durumda bırakmaktadır.” ifadelerini kullandı.

- “İlaç tedarik zinciri güçlendirilmeli ve planlı stok yönetimi yapılmalı…”

Kanlıada, zamanında ulaşılamayan her ilacın, tedavide geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilmekte olduğuna işaret ederek, “Bu nedenle ilaç tedarik zincirinin güçlendirilmesi, planlı stok yönetiminin yapılması ve hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçların kesintisiz şekilde ulaşılabilir olması hayati bir zorunluluktur.” dedi.

Kanlıada, devamla şu ifadeleri kullandı:

“Hastaların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumların ve yetkililerin iş birliği içinde kalıcı çözümler üretmesi gerekmektedir. Onkoloji ilaçlarına erişim bir lüks değil, temel bir sağlık hakkıdır. Her hastanın, yaşam mücadelesinde ihtiyaç duyduğu ilaca zamanında ve sürekli ulaşabilmesi, sağlık sisteminin en önemli önceliklerinden biri olmalıdır.”