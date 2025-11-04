Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen, İsrail'in kısıtlaması sebebiyle halen açlık çeken Filistinliler insani yardım bekliyor.

Gazze'de temel gıda maddelerinin girişine sınırlama getiren İsrail'in lüks tüketim ürünlerinin geçişine izin vermesi bölgede açlık ve yoksulluğun derinleşmesine yol açarken, fiyatlar geçim imkanlarını tamamen kaybetmiş Filistinliler için ulaşılamaz seviyelere çıkmış durumda.

Birleşmiş Milletlerde (BM) 2014-2020 yılları arasında Gıda Hakkı Özel Raportörü olarak görev yapan Hilal Elver, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasının bölgede açlığın sona erdiği anlamına gelmediğini belirten Elver, "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere karşı aç bırakmayı soykırımın bir aracı olarak kullandı." dedi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin verilerine göre, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana bölgeye günde ortalama 89 yardım tırı girerken, bölgedeki insani ihtiyacı karşılamak için sayının en az 600 olması gerektiği vurgulanıyor.

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail işgali, 2 milyon 400 binden fazla Filistinliye karşı boğma, aç bırakma ve insani şantaj siyasetini sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen gıda başta olmak üzere bölgedeki insani yardımlara yönelik sınırlandırma politikasının, Filistinli sivillerin hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Mevasi bölgesinde yerlerinden edilen Filistinliler, boş kaplarıyla "Saade" adlı aşevinin önünde kuyruklar oluşturarak öğün almaya çalışıyor.