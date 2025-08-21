Lefkoşa’da meydana gelen “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan Thank God Kalango dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 15-16 Ağustos 2025 tarihleri ile 12.00-14.00 saatleri arasında kendisini daha önceden polise şikayet ettiği gerekçesi ile sosyal medya hesabı üzerinden A.D.S. ile bir sene önceki üzerinden mesajlaşmaları birçok kez yayınlamak sureti ile Özel hayatın Gizliliğini İhlal etme suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının ayrıca aynı tarihler arasında Whatsapp uygulaması üzerinden AD.S.’yi birçok kez arayıp 'Polisin arkasına sığınan korkak" diye mesaj atarak Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Harekette bulunduğunu açıkladı.

Polis, A.D.S.’nun yaptığı şikayet üzerine zanlıya 13 Ağustos tarihinde uygunsuz tavrı hareket meselesi ile ilgili dava tebliğinde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunun emare alındığını ancak şifresini polise vermediğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının daha önce uygunsuz tavrı hareket meselesi ile ilgili dava okunduğunu kaydeden polis, özel hayatın gizliliğini ihlal ve elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, ayrıca zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu da kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.