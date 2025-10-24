Lefkoşa Kabristanlığında saat 10.00’da gerçekleştirilen anma törenine 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kemal Deniz'in çocukları, torunları ve sevenleri katıldı.

Kemal Deniz’in oğlu Derviş Kemal Deniz, babasının hayatının 25 yıl boyunca irdelenerek yayınlar yapıldığını, bu nedenle babasını çok detaylı anlatmaya gerek duymadığını belirtti.

Deniz, babasının 1940’lı yıllarda milli mücadeleyi başlatan liderlerden biri olduğunu, önce Çiftçiler Birliği Genel Sekreterliği ardından Ticaret Odası Genel Sekreterliği ve başkan yardımcılığı ve milletvekilliği yaparak bu mücadelesini uzun yıllar sürdürdüğünü söyledi.

Babasının, milli irade, ekonomik gelişimi sağlayarak Rumlarla rekabet edebilir düzeyde tutmak gibi toplumsal konuların en öncelikli uğraşı olduğunu dile getiren Deniz, “Şu an Rumlarla rekabet edebilecek konumumuz varsa bunun temellerini atanlardan bir tanesi de babamdır” dedi.

Deniz, babasının her zaman toplumun zenginliği ve refahını öncellikli tutuğunu, bireysellikten uzak bir yaşam ve mücadele sürdürdüğünü vurguladı.

-Tatar

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kemal Deniz’in Kıbrıs Türkünün bağrından çıkmış bir köy çocuğu olarak, inançlı ve maneviyata önem veren kişiliğiyle o zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde toplumu örgütlemek için mücadele verdiğini söyledi.

Kemal Denize bir kez daha rahmet dileyen Tatar, Kıbrıs Türk halkını halk yapan değerleri, hayatta olmasalar da hatırlayıp, Cumhuriyetin kuruluşuna katkı yapanları unutmamak gerektiğini vurguladı. Tatar, geçmişte yaşanan mücadeleyi gençlere anlatmanın ve unutulmamasını sağlamanın herkesin görevi olduğunu belirtti.