Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre, beyanda veya itirazda bulunmayan üreticilerden pazartesi ve salı günleri Genel Tarım Sigortası Fonu’nda ek beyan ve ek itiraz alınacak.

Öte yandan ilk kez beyanda bulunacak üreticiler 2025 yılına ait gübre faturalarını ve üretici belgelerini de ibraz edecek.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleriyle birlikte teslim edilecek.

İlk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusu kabul edilmeyecek.