Çin'in Chongqing şehrinde yaşayan ve evinde 9 kedi besleyen 25 yaşındaki bir kadın, kedilerden bir tanesinin anlık hatası sonucu oldukça önemli bir kayıp yaşadı. Kedinin anlık hatasıyla işinden olan kadın, yıl sonu priminden de mahrum kaldı.

Times of India'da yer alan haberde; kadının evindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, kedilerden biri masanın üstüne atlayarak bilgisayar ile 'yakın temas' halinde kaldığı belirtildi. Bu temasın sonucunda da kadının birkaç gün önce yazdığı ve taslak halinde duran 'istifa maili', iş yerine gönderildi.

Durumu fark eden kadın derhal patronunu arasa da iş işten geçmişti... 25 yaşındaki kadın, hem işinden oldu hem de yıl sonu primini alamadı.

Ayrıca bu, evcil hayvanların sahiplerini zor durumda bıraktığı ilk vaka değil...

Daha önce Tayland'ın Udon Thani bölgesinde bir Labrador-Golden Retriever kırması köpek, sahibine bir patlayıcı cihaz getirmişti. Cihazı oğlunun elinde bulan baba, hemen güvenlik önlemlerini alıp yetkililere haber verdi.

Ayrıca Çin'in Shenzhen şehrinde bir köpek kafesinden kaçan 100'den fazla Husky cinsi köpek, bir alışveriş merkezinde kaosa sebep olmuştu. Köpekler, müşterilerin yiyeceklerini kaparak özgürce etrafta dolaşmış; çalışanlar ise kaçan köpekleri bir saat içinde toplamayı başarsa da olay büyük yankı uyandırmıştı.