İki katlı evinde torunuyla birlikte yaşayan yaşlı adam, tarihin "en inatçı ev sahiplerinden biri" olarak kabul edilse de verdiği karara bin pişman oldu... Yaşlı adamın otoyol inşaatının ortasında kalan evini ise binlerce kişi görüp fotoğraf çekmek için yakınlarına gidiyor...

Çin'in Jinxi bölgesinde yaşayan Huang Ping, hükümetin yeniden yerleşim şartlarıyla birlikte sunduğu tazminatı kabul etmeyip otoyol ortasında kalan iki katlı evinden memnun değil. Artık dünyanın en inatçı ev sahiplerinden biri olarak anılsa da bu onu mutlu etmeye yetmiyor.

Mirror'un haberinde havadan çekilen görüntülerde, evin otoyolun ortasında bir göz şeklinde kaldığı görülüyor. İki katlı evin çatısı, yapımı süren otoyolun seviyesiyle neredeyse aynı hizada. Şanghay'ın güneybatısındaki Jinxi'de inşa edilen otoyolun ise bu baharda açılması planlanıyor.”

EVİNİ REKOR TEKLİFE VERMEDİĞİNE BİN PİŞMAN OLDU

Otoyolun inşaatı sırasında etrafta yoğun bir toz bulutu oluşsa da yakınlarda yaşayan yerel halk, bu evi görmek ve fotoğraflamak için bölgeye akın ediyor. Huang, günlerini torunuyla birlikte şehir merkezinde geçirdiğini ve inşaat işçileri işi bıraktıktan sonra eve döndüğünü belirtti. Evdeki duvarların zaman zaman titreştiğini, ancak otoyol henüz trafiğe açılmadığı için geceleri sessiz olduğunu söyledi.

Ancak otoyol açıldığında nasıl bir durumda olacağını düşündükçe endişeleniyor. Huang, yetkililerin önerdiği tazminat paketini kabul etmediği için pişman olduğunu itiraf etti. Hükümet, ona 1.6 milyon yuan (yaklaşık 7.8 milyon TL) ve iki mülk teklif etmiş, daha sonra bu teklif üç mülke çıkarılmıştı.

Huang, "Zamanı geri alabilsem, sundukları yıkım şartlarını kabul ederdim. Şimdi büyük bir bahis kaybetmiş gibi hissediyorum. Biraz pişmanım" dedi.