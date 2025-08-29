Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, uzun bir süredir Yenicami’den transfer etmek istediği kaleci İdris Yekli’yi renklerine bağladı.

Yenicami altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleci, yeni sezonda kiralık olarak Küçük Kaymaklı’nın başarısı için mücadele edecek.

Konu ile ilgili olarak Küçük Kaymaklı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Hoşgeldin İdris Yekli! Futbol A Takımımız, Yenicami'den kaleci İdris Yekli ve kulübü ile her konuda resmen anlaşma sağlamıştır. İdris'e hoşgeldin der, nice başarılar dileriz”