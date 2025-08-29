Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ve Yakın Doğu Üniversitesi sağlık ve eğitim alanlarında geniş kapsamlı bir sponsorluk protokolü imzaladı. Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlenen ve futbol dünyasının tüm paydaşlarını buluşturan imza töreni yoğun bir katılıma sahne oldu. İki kurum arasında imzalanan sponsorluk protokolü, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun imzaları ile yürürlüğe girdi.

2025-2026 futbol sezonunu kapsayan sponsorluk protokolü ile AKSA Süperlig ve AKSA 1. Lig’de forma giyen futbolcular ve bu liglerde müsabaka yöneten hakemlerin sağlık kontrolleri, maç esnasında meydana gelebilecek sakatlıkların tedavisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin tam donanımlı altyapısı ve yetkin hekim kadrosu ile sağlanacak. Protokol kapsamında ayrıca KTFF ve futbol kulüplerinin yöneticileri de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık hizmetlerini indirimli alacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında futbol paydaşlarına ve birinci derece yakınlarına Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi başta olmak üzere Yakın Doğu Oluşumu’nun Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde sıfır yaştan üniversiteye kadar eğitim veren tüm okullarında indirimli eğitim olanağı da sağlanacak.

Protokol imza töreninin ardından KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e, Puma tarafından KKTC Milli Takımı için özel olarak üretilen formayı hediye etti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise Hasan Sertoğlu’na, sanatçı Raif Kızıl’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak altın varak baskı tekniği ile hazırladığı “Bellapais” adlı eseri hediye etti.

GÜNSEL: “KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU’NUN SAĞLIK VE EĞİTİM SPONSORU OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kültüründe ve genlerinde bilim ve sanat kadar sporun da güçlü bir yeri olduğunu söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversitemiz, sadece bilim dünyasında değil, spor sahalarında elde ettiği başarılarla da öne çıkıyor. Bugün müzemizde, aralarında kadın basketbolunda aldığımız Avrupa Kupası ile Türkiye’de lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası’nın da bulunduğu 595 kupa bulunuyor. Bu başarıların arkasında spora verdiğimiz önem ve güçlü altyapımız yer alıyor. Ancak şunu çok net ifade etmeliyim ki; bizim için sporda asıl başarı, gençlerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve yarınlara güvenle hazırlanmasıdır” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile imzaladıkları sponsorluk protokolünün spora olan bağlılıklarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Futbolun ülkemizdeki gelişimine katkı sunmaktan ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun sağlık ve eğitim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin tüm altyapısı futbol dünyamızın hizmetindedir. Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde bulunan tam donanımlı hastanelerimiz, güncel tıbbi teknolojilerimiz, alanında uzman hekimlerimiz, fizyoterapistlerimiz ve geniş sağlık ekibimizle sporcularımıza, hakemlerimize ve yöneticilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunacağız. Bu protokolle, rutin sağlık kontrollerinden yaşanabilecek olası sakatlıkların acil müdahalesine, ameliyatlardan fizyoterapi ve rehabilitasyona kadar çok geniş bir yelpazede sporcularımızı güvence altına alıyoruz” dedi.

SERTOĞLU: “YILLARDIR HAYALİMİZDEKİ VE KAFAMIZDAKİ FİKİR YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İLE OLUŞTU”

Yakın Doğu Üniversitesi ile yapılan sponsorluk protokolünün önemine vurgu yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise yaptığı açıklamada futbolun ülkedeki en büyük sivil toplum örgütü olduğunu, 20 binin üzerinde futbolcu ve binlerce antrenör, hakem ve yöneticiye hizmet ettiğini belirtti. Sertoğlu sözlerinin devamında, “Böylesine büyük bir kitlenin olmazsa olmazı kuşkusuz sağlıktı. Yıllardır bu konuda birçok girişimimiz olmasına rağmen hayalimizdeki ve kafamızdaki fikir Yakın Doğu Üniversitesi ile oluştu. Bu anlamda futbolcu, hakem ve yöneticilerin Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde alacağı hizmetler büyük önem ve değer arz etmektedir”dedi. Sertoğlu Yakın Doğu Üniversitesi ile yapılan anlaşmadan büyük memnuniyet duyduklarının altını çizerken, “Yakın Doğu Üniversitesi ile bu işbirliğine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarız ihtiyaç olmaz ama bugünden itibaren futbolcularımızın, hakemlerimizin ve yöneticilerimizin sağlığı onlara emanettir.” diye konuştu.