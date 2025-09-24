Lefkoşa’da müstahdem olarak görev yapan Kemal Özkural, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube Amirliği'nde görev yapan polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa’da özel bir hastanede veznedar olarak görev yapmakta olan Lefkoşa'da sakin zanlının bir hastanın tedavi ücreti olarak vermiş olduğu 140.000 Türk lirasının 100.000 Türk liralık kısmını kredi kartı çekilişini iptal ederek çaldığını ifade etti.

Polis, zanlının 19 Eylül’de tutuklandığını, yapılan soruşturmada parayı nakit olarak alıp kendisinin tasarrufuna geçirtmek suretiyle “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunu işlediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, yapılan araştırmada 129’u zanlının şahsi banka kartlarıyla yapılmış 142 iptal işlemi olduğunu, yapılan bir milyon 700 bin TL tutarındaki iptallerle ilgili bankalardan soruşturma yapacaklarını açıkladı.

Polis, zanlının hastanedeki çalışma odasında, evinde ve aracında yapılan aramada iki adet banka kartı, 16 bin 500 TL, 220 sterlin, 200 dolar bulunduğunu açıkladı.

Polis, hastanenin kamera kayıtlarının görüntü ve ses kaydı aldığını, zanlıyla ilgili kayıtlarda suçu işlediğine dair kanıtlar olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ve kamera kayıtlarının inceleneceğini ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Duruşmanın ardından salondan çıkan zanlı aniden fenalık geçirdi. Zanlı mahkemeye gelen ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.