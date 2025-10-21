Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakini bir sürücü vatandaşımız, yollarda alt yapı eksikliği nedeniyle sürücülerin canların elinde yolculuk yaptığını ifade ederek bir fotoğraf göndererek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Sürücü vatandaşımız fotoğrafını gönderdiği yolun Tuzla ile Mutluyaka köyleri arasındaki yol olduğunu belirterek araba kamerasına yansıyan fotoğrafta görüldüğü gibi birçok kişinin geceleyin bu yolu yürüyerek gidip geldiğini belirtti.

“Tuzla - Mutluyaka arası bu yolda bu kişiler bazen gece yarısı da bu yolda 2'şerli hatta 3'erli yürürler. Gittikleri yer belli ve gece yarısı da alkollü yürüyerek geri dönerler” diyen vatandaşımız bu yolun sürücüler için büyük tehlike arz ettiğini vurguladı.

Yetkililere seslenen duyarlı sürücü vatandaşımız “Ha şimdi gidipte bu yola 50 km tabelası koymayın. Ya da yola rampa koymayın, bu yolun ışıklandırılıp genişletilmesi gerek... İnşallah birilerinin canı yanmadan müdahale edilir ve gereği yapılır” diyerek yetkilileri göreve davet etti.