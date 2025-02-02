Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Şahin Coşkun, Abdülkadir Karadağ

Lefke: İrfan Özbay, Yakup (Arda), Kaan, Mustafa (Mehmet Ali Avunç), Amstrong Chidi, Aykut, Yao Kouassi, Mustafa Süzgen (Rahmi), Erkan,

Candy Agbane(Okan), Christopher Fourmy

Cihangir: Hasancan Celal, Yusuf, Selçuk, Uğur Gök(Yankı), Erol, Hakan (Berhan), Sercan Demirman, Muhittin (Oledimeji Adewole), Babacar M. Diop, Ndong Meye(Mikail Sivri), Omare Gassama

Goller: Dk.75 Yao Kouassi (Lefke) Dk. 30 Muhittin Tümbül (Cihangir)

AKSA Süper Lig’in 17’nci haftası ligin zirvesini ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. Zirve mücadelesi veren Lefke ve Cihangir, Lefke’de karşı karşıya geldi, mücadele 1-1 sona erdi.

Karadağ’da oynanan maçta ilk 30’uncu dakikada Cihangir adına Muhittin Tümbül’den geldi ve konuk ekip ilk devreyi 1-0 önde kapattı. 75’inci dakikada Lefke, Yao Kouassi’nin gollüyle skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da 1’er puana razı oldu.

Maç sonrasında Cihangir 33, Lefke ise 30 puana yükseldi.

Ligin 18’inci haftasında Cihangir, Gönyeli’yi, Lefke ise DND L. Gençler Birliği’ni ağırlayacak.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

