Romanya’nın Colti köyünde bir yaşlı kadın, dere yatağında bulduğu kızıl renkli bir taşı eve getirerek kapı stoperi olarak kullanmaya başladı.

Bu köy Buzau Nehri yakınlarında, yüzyılı aşkın süredir kehribar yataklarıyla tanınan bir bölgedir.

Yaşlı kadının 1991 yılında vefat etmesinin ardından mülk, akrabalarına miras olarak kaldı.

SON DERECE NADİR BİR TÜR

Taşın göründüğünden daha değerli olabileceğine dair merak uyanınca aile, uzman görüşüne başvurdu.

Kapı stoperi olarak kullanılan taş, nadir ve son derece değerli bir kehribar türü olan rumanit çıktı.

DEĞERİ 1,1 MİLYON DOLAR

Kehribar, yalnızca tahmini 1,1 milyon dolarlık maddi değeriyle değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel önemiyle de Romanya’nın ulusal hazinesi olarak sınıflandırılmış durumda.

Taş, Polonya’daki Krakow Tarih Müzesi uzmanları tarafından incelendiğinde önemini ortaya koydu.

35 İLA 70 MİLYON YIL ARASINDA BİR YAŞA SAHİP

3,5 kilogram ağırlığındaki bu kehribar, 38 ila 70 milyon yıl arasında bir yaşa sahipti ve bugüne kadar keşfedilen en büyük bütün rumanit örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ANTİK GEÇMİŞE PENCERE AÇTI

Bu taş, sadece olağanüstü değeriyle beklentileri alt üst etmekle kalmadı, aynı zamanda bilim insanlarına Dünya'nın eski tarihini inceleme fırsatı sunarak antik geçmişe bir pencere araladı.

Taşın Buzau bölgesine özgü derin kırmızımsı renkleri, nadirliğini ve değerini daha da artırıyordu.

KEHRİBAR NASIL OLUŞUR?

Kehribar, eski ağaç reçinesinin milyonlarca yıl süren fosilleşme sürecinden geçerek sert, mücevher benzeri bir maddeye dönüşmesiyle oluşur.

Böylesine büyük ve iyi korunmuş bir parça, tarih öncesi ekosistemler ve jeolojik süreçler hakkında derinlemesine bilgiler sunan çok nadir bir keşif olarak değerlendirildi.

Kehribar, Buzau İl Müzesi'nde sergileniyor.