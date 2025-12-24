Hükümet; makroekonomik veriler, düşük enflasyon beklentileri ve tam istihdam seviyesine yaklaşan işsizlik oranlarını dikkate alarak asgari ücrette artışa gitme kararı aldı.

Yeni Düzenlemenin Detayları:

Tam Zamanlı Çalışanlar (6 ayı dolduranlar): Aylık asgari ücret 1.000 eurodan 1.088 euroya yükseltildi.

Yeni Başlayanlar (İlk 6 ay): Aylık asgari ücret 900 eurodan 979 euroya çıkarıldı.

Kapsam: Bu artıştan yaklaşık 50.000 çalışanın faydalanması bekleniyor.

Geçerlilik Tarihi: Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacak.

Ekonomik Dayanaklar: Bakan Moushouttas, kararın alınmasında %2'lik kümülatif enflasyon beklentisi, Euro Bölgesi ortalamasının üzerindeki büyüme oranları ve %4,3'e gerilemesi öngörülen işsizlik rakamlarının etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, belirlenen yeni rakamın içinde yaklaşık %2 oranında Hayat Pahalılığı Ödeneği (COLA) de bulunuyor.