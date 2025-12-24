Hükümet; makroekonomik veriler, düşük enflasyon beklentileri ve tam istihdam seviyesine yaklaşan işsizlik oranlarını dikkate alarak asgari ücrette artışa gitme kararı aldı.

Yeni Düzenlemenin Detayları:

  • Tam Zamanlı Çalışanlar (6 ayı dolduranlar): Aylık asgari ücret 1.000 eurodan 1.088 euroya yükseltildi.

  • Yeni Başlayanlar (İlk 6 ay): Aylık asgari ücret 900 eurodan 979 euroya çıkarıldı.

  • Kapsam: Bu artıştan yaklaşık 50.000 çalışanın faydalanması bekleniyor.

  • Geçerlilik Tarihi: Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacak.

    Güney Kıbrıs'ta bu yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı
    Güney Kıbrıs'ta bu yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı
    İçeriği Görüntüle

Ekonomik Dayanaklar: Bakan Moushouttas, kararın alınmasında %2'lik kümülatif enflasyon beklentisi, Euro Bölgesi ortalamasının üzerindeki büyüme oranları ve %4,3'e gerilemesi öngörülen işsizlik rakamlarının etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, belirlenen yeni rakamın içinde yaklaşık %2 oranında Hayat Pahalılığı Ödeneği (COLA) de bulunuyor.