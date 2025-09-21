Olağanüstü genel kurul heyecanının yaşandığı ve resmi olmayan sonuçlara göre Sadettin Saran'ın başkanlık görevine geldiği Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

ASENSIO'DAN İLK GOL, KEREM'DEN İLK ASİST

Fenerbahçe, 3. dakikada yeni transferi Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk kez 11'de görev yapan Asensio sarı lacivertli formayla ilk golünü atarken, Kerem Aktürkoğlu da ilk asistini yaptı.

CAFU'YA KIRMIZI KART, GOL HAJRADINOVIC'TEN

Kasımpaşa'nın golü ise 64. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi. Lacivert beyazlılarda 45. dakikada kırmızı kart gören Cafu takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı ve 3. sırada yer aldı. 5 puanlı Kasımpaşa ise 12. basamakta bulunuyor.