Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda derbisinde karşı karşıya geldiği PSV ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında PSV Eindhoven'a konuk oldu. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi.

PSV, 7. dakikada Ismael Saibari ve 81. dakikada Yarek Gasiorowski'nin golleriyle iki kez öne geçse de Ajax 31. dakikada Kenneth Taylor (penaltıdan) ve 88. dakikada Oscar Gloukh ile eşitliği yakaladı.

PSV Eindhoven bu sonuçla 13 puanla 2. sırada yer alırken, Ajax ise 12 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan Hollanda temsilcisiyle 5 Kasım'da Amsterda Arena'da karşı karşı karşıya gelecek.