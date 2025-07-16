Alithia ve Fileleftheros 8 aylık kız bebeğin babası, polise, cuma günü kreşten aldığı bebeğinin yüzünde morluklar sırtında da diş izleri olduğu şikayetinde bulundu. Kreşte inceleme yapan polis, gerekli çalışma izinleri olmayan kreşi, kaçak çalıştığı için kapattı. Polis, bebeğin vücudundaki izlerin kreş çalışanları tarafından mı yoksa kreşteki başka bir çocuk tarafından mı yapıldığını araştırıyor.