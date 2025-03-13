Demirhan'da meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Yavuz Yurt dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 9 Mart 2025 tarihinde saat 04:50 raddelerinde Demirhan'da zanlının kullanımında bulunan UN 445 plakalı araçta polis ekiplerince yapılan aramada gümrüksüz olduğu tespit edilen 713 kg et tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, etlerin üzerinde ülkemizde kullanılan mezbaha, veteriner sağlık işareti olmadığı, yasal olmayan yollardan KKTC'ye getirildiğini tespit ederek, zanlıyı tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, etleri Akıncılar bölgesinde arkadaşından teslim aldığını, dağıtımının planlanması için Lefkoşa fuar alanında toplanacaklarını söylediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde bir suç ortağı olduğunu söylediğini aktardı. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 18 Haziran 2020 tarihinde kaçak etle yakalandığını ve idari para cezası aldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, ayrıca gümrük dairesinden yapılan soruşturmada birçok kez aynı suçtan para cezası aldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı süreye itiraz edince duruşma yapıldı.

Savunma, talep edilen 7 günlük sürenin uzun olduğunu, daha kısa sürede soruşturmanın tamamlanabileceğini söyledi.

Polis, sağlıksız taşınan etlerin herkesin sofrasına girdiğini, miktarın fazla olduğunu, detaylı araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.