KKTC'deki eski Rum mallarının “gasp edildiği” gerekçesiyle Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve şu anda Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Afik Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, cezasının kalanını İsrail’de çekmek istediği bildirildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Aykut’un bu talebinin Hristodulidis kabinesinde yapılan son değişikliğin ardından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Konstandinos Fitiris’e iletildiğini, Fitiris’in tüm gerekli prosedürleri izleyerek, bu taleple ilgilenmeye başladığını yazdı.

Gazete, Aykut’un cezasının kalanını İsrail’de çekmesi konusunda son sözün Fitiris’e ait olduğunu kaydederken, hapis cezası alan bir kişinin başka bir ülkeye gönderilmesi halinde, cezasını o ülkenin kanunlarına göre çekeceğini belirtti.