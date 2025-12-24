İskele Esnaf Sanayi Sitesi’nin 2. Etap genişleme projesi kapsamında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği heyeti arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Serkan Kırmızı, yönetim kurulu ve sanayi esnafı ile birlikte iletilen taleplerin Bakanlık tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

Görüşme sonucunda, sanayi sitesinin 2. Etabının hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması yönünde karşılıklı mutabakata varıldı.

Birlik Başkanı Serkan Kırmızı, İskele’nin hızla büyüyen bir ilçe olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“İskele sanayisi ve esnafımız artık mevcut alanlara sığmıyor. Büyüme ivmemiz yüksek. Esnafımızın daha profesyonel, daha geniş ve modern bir sanayi bölgesine ihtiyacı var. 2. Etap, bölgenin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacak.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise sanayinin güçlendirilmesinin ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“İskele sanayisini kalkındırmak bizim görevimizdir. Esnafımızın üretim gücünü artıracak her adımın yanındayız.”

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, 2. Etap genişleme projesi ile bölgenin istihdam ve üretim kapasitesinin artacağını, modern altyapıya sahip bir sanayi alanının İskele’nin geleceğine değer katacağını ifade etti.

İskele büyüyor, esnaf güçleniyor. Hedef: Daha modern, daha geniş ve daha üretken bir sanayi.