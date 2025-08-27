TRT Haber’in aktardığına göre Haydarpaşa Limanı’nda sabah 07.00 sıralarında yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan bir gemi çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı gemide, yan yatma riski olması nedeniyle ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.