İsrail ordusu pazartesi günü Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunu top atışlarıyla hedef alarak ateşkes anlaşmasını ihlal etti.

Filistinli kaynaklar İsrail savaş uçaklarının dün sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin doğu bölgelerini de vurduğunu belirtti.

Kentin doğusunda şiddetli patlamalar duyuldu, bölgede İsrail güçlerinin çok sayıda konutu yıktığı bildirildi.

Batı Şeria’da ise yerleşimciler, Nablus’un güneyindeki bir köyde çiftçilere saldırarak bir aracı ateşe verdi.

İSRAİL ORDUSU EVLERİ BASTI, YERLEŞİMCİLER ARABALARI YAKTI

İsrail ordusu pazar gecesi ve dün sabah boyunca Batı Şeria genelinde ev aramaları ve gözaltılar gerçekleştirdi.

El Halil’in kuzeyindeki Ras el-Cura bölgesinde bir Filistinlinin İsrailli bir yerleşimci tarafından başından vurularak hayatını kaybettiğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Beyt Furik’te 17 yaşındaki Cemil Atef Hanani’yi vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Filistin Kızılayı ekiplerinin yaralıya ulaşmasının İsrail güçleri tarafından engellendiğini duyurdu.