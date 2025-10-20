Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda 101 miligram alkollü kaza yapan Fatih Oruç arabayı arkadaşı Fatih Atilla’nın sürdüğünü söyleyerek polise yalan bilgi verdiler .

Girne-Alsancak Çevre Yolunda önceki akşam saat 22.45 raddelerinde çift şeritli yolda, yönetimindeki AA 202 D plakalı Ferrari marka lüks aracı ile 101 promil alkol tesiri altında kaza yapan Fatih Oruç, Karayolları Dairesine ait demir bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Oruç, kaza sonrası arkadaşı Fatih Atilla’yı arayarak kendisini sürücü olarak tanıtmasını istedi. Gerçeğin ortaya çıkması ile iki zanlı suçüstü tutuklandı.

Zanlılar tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

POLİSE YALAN SÖYLEDİLER

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Fatih Oruç ve Fatih Atilla’nın ‘Polise yalan ifade verme’ suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis, meydana gelen kazanın ardından zanlı Fatih Atilla’nın yalan olduğunu bildiği halde, AA 202 D plakalı Ferrari marka araç ile kendi kaza yaptığı yönünde polise ifade verdiğini anlattı. Gerçeğin ortaya çıkması ile her iki zanlının da cep telefonlarının emare olarak alındığını, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerinin inceleneceğini kaydeden Yıldız, zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Murat Soytaç zanlıların soruşturma kapsamında 3’er gün tutuklu kalmasına emir verdi.