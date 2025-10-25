Yeni Zelandalı Laurence Watkins, tam 2 bin 253 kelimelik adıyla Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girdi. Watkins’in ismini baştan sona okumak 20 dakikadan fazla sürüyor.

Watkins’in sıra dışı ismi ilk kez 1991’deki düğününde gündeme geldi. Nikah memuru, adın uzunluğu nedeniyle tamamını söyleyemeyince çözümü kasetten dinletmekte buldu. O günden sonra Watkins, ülke çapında “en uzun isme sahip adam” olarak tanındı.

MAHKEME İLE İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Watkins’in bu ilginç isminin ardında, çocukluk hayali yatıyor. Küçük yaşlardan beri Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefleyen Watkins, 24 yaşında mahkemeye başvurarak ismini değiştirmek istedi. İlk başvurusu reddedilse de, Yüksek Mahkeme’nin onayıyla isteğini gerçekleştirdi.

GUİNNESS DÜNYA REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Bugün 60 yaşında olan Watkins, Auckland’da emekli bir güvenlik görevlisi olarak yaşamını sürdürüyor. Guinness Dünya Rekorları, 2025 yılı itibarıyla Watkins’i “dünyanın en uzun ismine sahip insanı” olarak tescilledi.

Watkins, “İsmimi her duyduğumda neden başladığımı hatırlıyorum. Bu benim hayat boyu süren bir şakam gibi,” diyerek rekorunun kendisine sadece unvan değil, sabır dersi de kattığını söyledi.