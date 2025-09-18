Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu şahıs, 15 Eylül’de İskele Polis Müdürlüğü’ne giderek, araçla seyir halindeyken tanımadığı bir kişinin kendisini durdurup gönüllü trafik denetçisi olarak tanıttığını, hız yaptığı gerekçesiyle video kaydı aldığını ve bin TL vermesi halinde görüntüyü polise iletmeyeceğini iddia ederek ifade verdi.

Yürütülen soruşturmada, gerçekte böyle bir olayın olmadığı halde, S.F.’nin kasten yalan ifade vererek “amme fesatçılığı” suçunu işlediğinin belirlendiği kaydedilidi.