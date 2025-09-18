Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen duruşmada, sanıklar adına avukatlar Uğur Çulhaoğlu ve Öncel Polili de hazır bulundu.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.

-Sanıklar: “G.G. saklanmadı, saklanması için bir sebep yoktu”

Duruşmada ilk olarak savcı söz aldı ve başka tanık dinletmeyeceğini belirtti. Ardından sanıkların dinlenmesine geçildi.

Beş sanık, 19 Temmuz’da, Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan geçiş yaparken, araçta hangi düzende oturduklarını anlatarak, muhaceret işlemlerini yaptırdıklarını kaydettiler. Sanıklar ayrıca, kırmızı renkli tabelaların askeri bölge anlamına geldiğini ve arkasına geçilemeyeceğini belirterek, tabelanın ötesine geçmediklerini ifade ettiler.

Dört sanık A.K. (K-60), A.K (E-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68), G.G.’nin de sınır kapısından geçişte, muhaceret işlemini yaptırdığını kaydederek, “G.G. saklanmadı, saklanması için bir sebep yoktu” dediler.

-Savcı: “Hiçbir makul insan arkadaşlarına mallarını göstermek için yanında klasör taşımaz”

Savcı, araçta şoför olarak bulunan A.K’nin (E-60) dinlendiği sırada, sanığa sorular yönelterek, iddialarda bulundu.

Muhaceret işlemleri yapılıp, tüm kimliklerin görevliye verildiği yönündeki tespitlerin “mesnetsiz” olduğunu kaydeden Savcı, şoförün kimlikleri tutuş ve veriş tarzından diğer yolcuların bunu göremeyeceğini belirtti, “Beş tane kimlik verildiği teyit edilemez. Sanık G.G.’nin kimliğini ibraz etmediniz” dedi.

Savcı, sanıkların; A.K’nin (K-60) 1974 öncesindeki taşınmazları hakkında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde dava açmak için KKTC’ye keşif amaçlı geçtiklerini, bu nedenle araçta taşınmazlarla ilgili klasör olduğu görüşünü aktardı. Savcı, “Hiçbir makul insan arkadaşlarına mallarını göstermek için yanında klasör taşımaz” diyerek, G.G’nin, keşif yapılacağını bildiği için KKTC kayıtlarına girmek istemediğini, diğer sanıkların da buna müsaade ettiğini savundu.

-Sanık A.K: “Ben makul bir insanım… Bir dava açmadık, açma niyetimiz yok”

Araçta şoför olarak bulunan A.K ise (E-60), “Ben makul bir insanım” diyerek, dava açmadıklarını, açma niyetleri de olmadığını kaydetti. A.K., KKTC’ye geçerken, her zaman kimlikleri sayıp, kontrol ettikten sonra sigorta belgeleriyle birlikte görevliye verdiğini de söyledi.

Savcının, G.G.’nin saklanması için sınır kapısından geçmeden önce A.L. ile yer değiştirip, arka koltuğa geçtiği iddiasını da yanıtlayan A.K., A.L'nin kilolu olduğu için ön tarafa oturduğunu belirtti.

Sanıkların dinlenmesinin ardından Avukat Uğur Çulhaoğlu söz alarak, iki tanıkları daha olduğunu kaydetti.

Dava, savunmanın tanıklarını hazır edebilmesine olanak sağlamak adına 24 Eylül Çarşamba günü saat 10.30’a ertelendi.