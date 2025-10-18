Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Serdar Gürpınar, Arif Malek

Larnaka Gençler Birliği: Hamit Aykan, Mehmet Ali Aylanç, Mehmet Efe Ertürk, Erol Emelce, Galip Orcan, Berk Kaya, İsmail Osum, Mustafa Yaşar, Sinan Biter, Bülent Tur, Turgut Kaçar

Hamitköy: Hasan Demiryege, Salih Adakan, İsmail Aslan, İbrahim Kaba, Sinan Dere, Mustafa Sevim, Yusuf Elma, Cemre Piro, Emre Uysal, Berkay Kabakcı

Goller: Dk 15 ve 22 Bülent Tur, Dk 60 Ozan Gündoğan (Larnaka Gençler Birliği), Dk 61 Mustafa Sevim (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 5. hafta maçında Larnaka Gençler Birliği, Hamitköy’ü konuk etti.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan maçta iki takım da açık futbolu tercih ederken, karşılaşmaya hızlı başlayan Larnaka Gençler Birliği, ilk bölümde fırsatları da değerlendirdi.

Başarılı oynayan Larnaka Gençler Birliği, ilk devreyi Bülent Tur’un 16 ve 22. dakikalardaki golleriyle 2 – 0 önde tamamladı.

Larnaka Gençler Birliği, 60’da oyuna yeni girmiş olan Ozan Gündoğan’ın golüyle skoru 3 – 0 yaparken, Hamitköy’ün golünü ise 61’de Mustafa Sevim attı.

Larnaka Gençler Birliği, karşılaşmayı 3 – 1 kazanarak yoluna devam ederken, İskele ekibi puanını 10 yapıp, sıralamada da rakibinin üzerine çıktı. Hamitköy ise 9 puanda kaldı.