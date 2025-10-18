DÜN
AKSA SÜPER LİG
Yenicami – Dumlupınar: 1 – 1
Doğan T. Birliği – Mesarya: 2 – 1
C. B. Gençlik Gücü – Lefke: 2 – 0
AKSA BİRİNCİ LİG
Değirmenlik – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 4
Binatlı – M. H. Yılmazköy: 1 – 1
DND L. G. Birliği – Hamitköy: 3 – 1
BUGÜN
AKSA SÜPER LİG
15.30: Cihangir Stadı: Cihangir – Gönyeli (Burak Mandıralı)
15.30: Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Yeniboğaziçi (Turgay Misk)
15.30: M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Çetinkaya (Ali Özer)
15.30 Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – K. Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)
19.30: Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Esentepe (Kerem Eran)
AKSA BİRİNCİ LİG SAAT: SAAT 15.30
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Yalova (Şakir Azizoğlu)
N. Bağcıer Stadı: Düzkaya – S. Geçitkale (Hakan Ünal)
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Türk Ocağı (İbrahim Katmer)
Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – A. Kozanköy (Zekai Töre)
Osman E. Mehmet Stadı: Aslanköy - Lapta (Evren Karademir)