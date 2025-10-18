DÜN

AKSA SÜPER LİG

Yenicami – Dumlupınar: 1 – 1

Doğan T. Birliği – Mesarya: 2 – 1

C. B. Gençlik Gücü – Lefke: 2 – 0

AKSA BİRİNCİ LİG

Değirmenlik – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 4

Binatlı – M. H. Yılmazköy: 1 – 1

DND L. G. Birliği – Hamitköy: 3 – 1

BUGÜN

AKSA SÜPER LİG

15.30: Cihangir Stadı: Cihangir – Gönyeli (Burak Mandıralı)

15.30: Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Yeniboğaziçi (Turgay Misk)

15.30: M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Çetinkaya (Ali Özer)

15.30 Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – K. Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)

19.30: Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Esentepe (Kerem Eran)

AKSA BİRİNCİ LİG SAAT: SAAT 15.30

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Yalova (Şakir Azizoğlu)

N. Bağcıer Stadı: Düzkaya – S. Geçitkale (Hakan Ünal)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Türk Ocağı (İbrahim Katmer)

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – A. Kozanköy (Zekai Töre)

Osman E. Mehmet Stadı: Aslanköy - Lapta (Evren Karademir)