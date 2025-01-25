İngiltere'nin Manchester kentinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Zoe Kitching, 2019 ile 2023 yılları arasında 400 günden fazla hastalık izni aldıktan sonra işten atıldı.

Dört yıl içinde 400'den fazla gün hastalık izni aldığı için işten atılan Zoe Kitching, temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneyi mahkemeye verdi. Kitching'i haklı bulan mahkeme, hastanenin 49.147 sterlin (2 milyon TL) tazminat ödemesine karar verdi.

Zoe Kitching, 2019-2023 yılları arasında Royal Lancaster Infirmary'deki işinden birkaç kez uzun süreli izin aldı. İzinler çoğu zaman, 'karmaşık ruh sağlığı sorunları' nedeniyle alınıyordu.

Mahkemeye göre Kitching'in patronları, çalışanlarının hasta olduğuna inanmadı. Temizlik görevlisi Kitching'i işten çıkaran hastane yönetimi, işten çıkarma sırasında tazminat ödemeyi reddetmişti.

Tazminatsız şekilde işten çıkarılan Kitching, durumu mahkemeye taşıdı. İngiltere'nin Manchester kentinde görülen mahkemede, Royal Lancaster Infirmary'nin çalışanını haksız şekilde kovduğuna hükmedildi.

Manchester İstihdam Mahkemesi, 2019 ve 2023 yılları arasında 400 gün boyunca izin yapan Zoe Kitching'i haklı bularak, hastaneyi 49.147 sterlin (2 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme kayıtlarına göre Kitching, ruh sağlığı sorunları nedeniyle bazı zamanlarda iş yerinde sinir krizleri geçirmişti.