Hükümetin, 600 kişiye silah taşıma izni vermesiyle ilgili tepkiler üzerine açıklama yapan Ünal Üstel rakamı doğruladı, "İzinlerin büyük bir kısmı polisimizle ilgilidir" dedi.

Üstel, "Diğer izinler de kapsamlı inceleme sonucunda gerekli görülen kişilerle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, silah izinleriyle ilgili gerek sosyal medyada gerekse bazı siyasi çevrelerce spekülatif haberlerin yayıldığına dikkat çekerek, konunun istismar edildiğini söyledi.

Üstel “ülkede suç oranlarının azaltılması için polis teşkilatımızı her yönden güçlendirmeye çalışıyoruz.” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“ Silah izinlerinin büyük bir kısmı polisimize aittir. Güney Kıbrıs’ta askerliğini bitiren herkes otomatik silahıyla evine gönderiliyor. Güney’de 130 bin civarındaki insanın evinde otomatik silah vardır. Bizler de polisimizin her konuda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.

Hassas bir konunun bazı siyasiler ve halkımızı kışkırtmaya çalışan bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından istismar edilmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Silah izinlerinin büyük bir kısmı polisimizle ilgilidir. Diğer izinler de kapsamlı inceleme sonucunda gerekli görülen kişilerle ilgilidir.

Hükümetimiz bu izinleri verdiği gibi, herhangi bir istismar veya yasa dışılık saptanması halinde iptalini de yapmaya kararlıdır.

Halkımızın, kasıtlı ve kışkırtıcı yayınlara itibar etmemesini önemle rica ediyorum.”