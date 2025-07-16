TRT Haber’in aktardığına göre Portsmouth Üniversitesi paleontoloji öğrencisi Benjamin Weston tarafından bulunan fosilleşmiş alt çene, dinozorlarla aynı dönemde yaşamış küçük bir memeliye ait olduğunu düşünüldü.

Weston, Dorset’teki Durlston Koyu kayalıklarında arazi çalışması yaparken, yalnızca 16.5 mm uzunluğundaki bir alt çene fosiline rastladı.

Bu çene, küçük tümsekli arka dişleriyle tanınan ve “multituberkülat” adı verilen antik bir memeli grubuna ait.

Bu memeliler, 130 milyon yıl boyunca hayatta kalmış ve fare boyutundan kunduz büyüklüğüne kadar farklı türler geliştirmişti.





Yeni türe, Novaculadon mirabilis adı verildi. “Novacula”, hayvanın jilet gibi keskin arka dişlerine, “mirabilis” ise olağanüstü iyi korunmuş fosiline atıfta bulunuyor.

Fosilin önünde uzun, keskin bir kesici diş, ardından boşluk ve dört keskin kenarlı küçük azı dişi bulunuyor. Sanatsal canlandırması, hayvanın avuç içine sığacak büyüklükte, benekli ve çizgili, tüylü bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor.

Diş yapısı, Novaculadon’un muhtemelen solucan ve böcek gibi küçük omurgasızlarla beslenen omnivor bir tür olduğunu düşündürüyor.

Bu, Swanage bölgesinde Viktorya döneminden bu yana bulunan ilk multituberkülat çene kemiği. Fosilin detaylı incelemesi, türün tamamen yeni olduğunu doğruladı.

Araştırma, Geologists’ Association dergisinde yayımlandı.