Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Şahin Coşkun
Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Şenol Şöför, Isaac Cofie, Mehmet Erol (Dk.78 Nevzat), Orkhan Aghazada, Kenan Özer (Dk.71 Emre Özsin), Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin Ayaz, Andy Okpe, Dinopeter, Zihni Temelci (Dk.90+2 Sadık)
Cihangir: Hasancan Celal, Mikail Sivri, Selçuk Sergeç, Yusuf Beyazi, Berhan Celme (Dk.57 Uğur Gök), Laurys Ndong Meye, Muhittin Tümbül, Sercan Demirman, Erol Aksunlar, Hakan Karacaoğlu (Dk.85 Ali Bayır), Omare Gassama
Daikin Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Mağusa Türk Gücü ile Cihangir karşı karşıya geldi. Erken final niteliğindeki maç Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alırken taraflar gol atma başarısı gösteremeyince mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. Turun rövanşı 19 Mart Çarşamba günü oynanacak ve yarı finale yükselen ekip belirlenecek.