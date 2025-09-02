Polis ekiplerinin ülkede yasal statüsü olmayan şahıslara yönelik denetimlerinde ikamet izinsiz 134 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü, kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde denetimlere ve izinsiz ikamet eden şahısların tespitine devam ediyor.

Bu çerçevede, son üç günde polis ekipleri tarafından yapılan devriye ve denetimlerde, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, pansiyonlar, işçi lojmanları, bahis evleri ve eğlence mekanları kontrol edilerek, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 34 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasında, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için Polis Genel Müdürlüğü her alanda gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürecek ve gerek ikamet izinsiz, gerekse diğer suçları tespit ederek gerekli yasal işlemleri yapacaktır.” denildi.