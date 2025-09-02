Lefkoşa, Demirhan ve Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonlarda Pakistan, Bangladeş, Liberya gibi üçüncü dünya ülkesi vatandaşı toplam 37 kişi yakalandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar arasında 11 yıldır KKTC'de izinsiz olarak yaşadığı belirlenen bir kişi de bulunurken, polis memurları Doğuş Fırat, Tuğçe Çelik, Görkem Gök, Ali Akdamar ve Kayra Bayadursun mahkemede olguları aktardı.

GÖNYELİ'DE 5 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Polis, 31 Ağustos 2025 tarihinde Gönyei sınırları içerisinde devriye gezen ekiplerin şüpheli görüldüğü 5 kişiyi durdurarak, muhaceret kontrolü yaptığını söyledi. Polis, Zambiya uyruklu Georfey Ngosa'nın 30 Kasım 2014'ten bu yana, yani yaklaşık 11 yıldır kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, Nijerya uyruklu Imwonghomwen Samuel Osunde’nin 4 Şubat 2022'den beri 1371 gün, Francis Ogoh Ogbu’nun 27 Haziran 2023'ten beri 825 gün, Sudan uyruklu Eyad Mohamed Alobajed Habeballa'nın 1 Aralık 2024'ten beri 275 gün ve TC uyruklu Yasin Emin Demir'in 7 Haziran 2025'ten bu yana86 gündür ülkede kaçak olarak ikamet ettiklerini tespit edildiğini söyledi.

DEMİRHAN’DA 21 KİŞİ YAKALANDI

Polis, Demirhan’da Güngör Ağıllar bölgesinde yapılan operasyonda tespit edilen MD Ujjol Hussein’in 28 Şubat 2023'ten beri 915 gündür; MD Sumcam Hossain’in 15 Kasım 2024'ten beri, 594 gündür; Azmad Ali 21 Kasım’ın 2021'den beri, 283 gündür; MD AI Amin’ın 17 Haziran 2024'ten beri, 410 gündür; Faizan Khan’ın 17 Eylül 2024'ten beri, 348 gündür, Qaisar Mehmood’in 10 Mart 2025'ten beri, 174 gün, Samin Reza’nın 2 Temmuz 2025'ten beri, 60 gün, Ovi Homlander’ın 4 Ağustos 2025'ten beri, 57 gün, Hassanol Momin’in 8 Mayıs 2025'ten beri, 51 gün, Hafijur Rahman’ın 8 Ağustos 2025'ten beri, 53 gün, Abdullah Morai’nin 4 Ağustos 2025'ten beri, 37 gün, Jamal Hossain’in 8 Ağustos 2025'ten beri, 23 gün ve MD Ali Yusuf’un 10 Ağustos 2025'ten beri, 21 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, yine Demirhan’a bağlı Gaziköy'de tespit edilen Muhammad Aqeeb Riasat'ın 1 Aralık 2024 tarihinden beri, yani 243 gündür, Tasawar Amin'in 23 Nisan 2024 tarihinden beri, yani 495 gündür, Vincent Nkengafac Fondem’in 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren 1006 gün, Giyaseddin Badiyev’in 88 gündür , Shady Khald’in bin 10 gündür ülkede kaçak yaşadıklarını söyledi. Polis, Haspolat merkezde ise tespit edilen Johrul İslam'ın 10 Ocak 2025'ten bu yana 233 gündür, Shakhuyth Shakhuyth'un ise 15 Kasım 2024'ten bu yana, yani 289 gündür ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

LEFKOŞA’DA 11 KAÇAK TUTUKLANDI

Polis memuru, Lefkoşa’da ise Cürümleri Önleme Şubesi (ÇÖŞ) ekipleri tarafından tespit edilen Ali Raza’nın 16 Ağustos 2023'ten beri 746 gün, Sajid Muhammad’ın 1 Mart 2024'ten beri 548 gün, Ihtisham Ali’nin 1 Nisan 2024'ten beri 517 gün, Md Eunus Ali’nin 23 Temmuz 2024'ten 404 gün, Mahbub Alam’ın 30 Eylül 2024'ten 335 gün, Abu Hurayra’nın 20 Ocak 2025'ten beri 223 gün, Hasan Zameen’in 12 Ağustos 2024'ten beri 384 gün, Muhammad Rahman’ın 14 Eylül 2024'ten beri 351 gün, Muhammad Asad Khalid’in 6 Temmuz 2025'ten beri 56 gün ve Nabeel Hassan’ın 16 Temmuz 2025'ten beri 46 gündür ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini kaydetti.

Mahkemeye çıkarılan toplam 37 zanlıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Muhaceretten araştırma yapılacağı belirtilerek, 2’er gün ek süre talep edildi.

Huzurunda verilen şahadetleri değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve zanlıların ülkede bulundukları süre içinde başka suçlara karışıp karışmadıklarının araştırılması maksadıyla zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.