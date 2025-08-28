KKTC Havalimanında uyuşturucu madde ile yakalanan Oğuzhan Türkmen hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç Füsun Cemaller, sanığın 14 Haziran 2025 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, 2 gram ağırlığında 261 miligram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalandığını açıkladı.

Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin 2 gram 621 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olup ceza takdirinde bu husus sanık lehine değerlendirildiğini söyledi.

Başkan, uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, sabıkasız ve genç yaşta olup hayat tecrübesinden yoksun bir kişi olmasını da sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 3 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.