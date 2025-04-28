Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Önceki gün saat 17.00 sıralarında, Havalimanı’ndan, KKTC’ye giriş yapan 28 yaşındaki Mehmet Öztunç'un şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından söz konusu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapıldı.

Aramada, Öztunç'un tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı.

Havalimanından ülkemize iç çamaşırına gizlediği eroin türü madde ile turist olarak gelen zanlı Mehmet Öztunç tespit edilmesinin ardından tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mehmet Öztunç’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde (eroin) İthal ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 26 Nisan 2025 tarihinde saat 16:50’de Lefkoşa-Ercan Hava limanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından alı konulup üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde dıştan tuvalet kağıdı ve beyaz renk naylon parçasına sarılı şeffaf naylon parçası içerisinde yaklaşık 5 Gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde mesele ile ilgili kendisinden izahat istenen zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emare alınan maddenin analize gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden aktarılan olgular ışığında zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.