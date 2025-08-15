Tatlısu’ya bağlı Küçükerenköy Mahallesi’nde bulunan Roots Bar isimli iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple dün sabaha karşı yangın çıktı.

Dün saat 03.30 sularında çıkan yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında bina ve içerisinde bulunan muhtelif eşyaların yaklaşık tümü yanarak zarar gördü.

Öte yandan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, olay yerine hızla giden Geçitkale itfaiye ekibi ile Tatlısu Orman yangın söndürme ekibinin yangına erken müdahalesi sonucu yangının yayılmadan kontrol altına alındığını duyurdu.

Orçan, Tatlısu Polis Karakolu’nda görevli polislerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Orçan, sabah saat 05.20’de olay yerine gittiğini ve ekiplerin yoğun mücadelesine bizzat şahit olduğunu söyledi. “Tek tesellimiz can kaybı olmaması ve yangının maddi hasarla atlatılmasıdır” diyen Orçan, işletme sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Orçan, olayın bölge için önemli bir eksikliği bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı: “Bu bölgede, konut ve iş yerleri ile orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için mutlaka bir itfaiye birimi kurulmalı. Ayrıca orman söndürme ekiplerinin mevsimlik değil, yıl boyu sürekli görev yapmasının ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmıştır.”